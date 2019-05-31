كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك سلمان يطالب باتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطةِ التخريبية للنظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمته خلال القمة الخليجية والعربية، قائلاً: يطيبُ لي أن أرحبَ بكم في بلدكم الثاني المملكةِ العربية السعودية ، وأشكرَ لكم تلبية الدعوة لهذه القمةِ الطارئة، والتي تنعقدُ في ظل تحدياتٍ مباشرةٍ تهددُ الأمنَ والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وقال الملك سلمان: لقد استطعنا في الماضي تجاوزَ العديدِ من التحديات التي استهدفت الأمنَ والاستقرار، وكذلك الحفاظُ على المكتسبات وتحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية في دولنا.

مشيراً إلى إن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية،وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم.

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مضيفاً: استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة، تستدعي منا جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِ ومكتسبات دولِ مجلسِ التعاون.

وطالب خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته المجتمعَ الدولي بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين.

وأكد الملك سلمان، أن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني.