كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولي يجمد العمل مع فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه جمد العمل مع فنزويلا فيما يتعلق بياناتها الاقتصادية في يناير، بسبب تساؤلات حول شرعية الحكومة، وذلك بعد يومين من نشر البنك المركزي الفنزويلي أول بيانات له في نحو أربع سنوات.

وأبلغ متحدث باسم صندوق النقد الدولي رويترز، أن قيام البنك المركزي بنشر بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، أمس الثلاثاء، تم من خلال سلطات في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وليس نتيجة لضغوط من صندوق النقد الذي مقره واشنطن.

وهاجم مادورو، مراراً صندوق النقد الدولي، ووصفه بأنه أداة للاستعمار الأمريكي، ودأب على انتقاد المؤسسة المالية الدولية لقيادتها برامج تقشفية قاسية في دول نامية.

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وتذرع زعيم المعارضة خوان غوايدو، بالدستور وأعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير، قائلاً، إن "إعادة انتخاب مادورو في 2018 لم تكن شرعية. وتدعم معظم الدول الغربية غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا".

وفي العام الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي "إعلان توبيخ" بحق فنزويلا، لفشلها في نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

وكانت تلك الخطوة تحذيراً لكراكاس من أنها قد تُمنع من التصويت على سياسات الصندوق، وتُطرد منه في نهاية المطاف، إذا لم تستأنف نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب.