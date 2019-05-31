في الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في “شمهروش”، اليوم الخميس، بدا دفاع المتهم السويسري في القضية متفائلا من مجريات الجلسة.
وفي تصريح لـ”اليوم 24” على هامش المحاكمة، قال سعد السهلي محامي المتهم السويسري كيفن، إن جلسة اليوم عرفت مناقشة الملف والاستماع للمتهمين الرئيسيين.
وعن اعترافات المتهمين بتنفيذ جريمة “شمهروش”، يقول السهلي إن الاعتراف كان سلسا جدا وقويا، مقرين بارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، وببرودة دم.
ويعتبر السهلي المركز القانوني لمؤازره كيفن بعيد كليا عن الأفعال حسب ما يتضح، لكن المناقشة التي لا زالت مستمرة، تعطي الفرصة لطرح أسئلة عن المتهمين الرئيسيين بخصوص علاقة كيفن بالقضية.
وفيما تم الاستماع للأطراف الرئيسية في الجريمة واعترفوا وفيهم من هو نادم على أفعاله، فإن السهلي يرى أنه من الناحية القانونية، فالقضية أسهل من جميع الملفات “وأعتقد أنها لن تأخذ وقت لأن الاعترافات منسجمة”.
يشار إلى أن محكمة سلا، قضت اليوم الخميس بتأجيل القضية إلى يوم 13 من شهر يونيو المقبل، لاستكمال المناقشة.
كانت هذه تفاصيل خبر السهلي: هناك اعتراف سريع وقوي لمنفذي جريمة شمهروش..والقضية لن تأخذ وقتا طويلا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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