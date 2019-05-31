المجلس العسكري في السودان يغلق مكتب الجزيرة.. ويسحب تراخيص المراسلين

أبلغت أجهزة الأمن السودانية مدير مكتب الجزيرة، اليوم الخميس، بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات.
كما تضمن القرار، حسب ما نقله موقع “الجزيرة”، سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة اعتبارا من الآن.
وقال ضباط الأمن، إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ مكتب الجزيرة أي قرار مكتوب.
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