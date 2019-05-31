استنفار أمني في تونس قبل نهائي العصبة.. وزارة الداخلية تصدر بلاغا رسميا وتحذر من “التجاوزات”

استنفارأمني كبير، ذلك الذي تعيشه العاصمة التونسية، تونس، قبل ساعات من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الذي سيجمع، مساء غد الجمعة، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بملعب “رادس”.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، بلاغا رسميا، تؤكد فيه اتخادها لجميع التدابير من أجل تأمين وإنجاح هذا الموعد الكروي الهام، والذي أثار الكثير من الجدل في تونس والمغرب ايضا، بالنظر لحساسيتها.

وأكد البلاغ ذاته، أن أبواب الملعب ستفتح جميعها قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، ولن يتم السماح بمرور السيارات ولا توقفها في محيط الملعب، إلا لأصحاب التذاكر، كما سيمنع دخول الجماهير التي لا تتوفر على تذاكر للملعب.

وحذرت الداخلية، في بلاغها، كل المخالفين والمتجاوزين لهذه التعليمات بعقوبات ثقيلة.