استنفارأمني كبير، ذلك الذي تعيشه العاصمة التونسية، تونس، قبل ساعات من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، الذي سيجمع، مساء غد الجمعة، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بملعب “رادس”.
وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، بلاغا رسميا، تؤكد فيه اتخادها لجميع التدابير من أجل تأمين وإنجاح هذا الموعد الكروي الهام، والذي أثار الكثير من الجدل في تونس والمغرب ايضا، بالنظر لحساسيتها.
وأكد البلاغ ذاته، أن أبواب الملعب ستفتح جميعها قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، ولن يتم السماح بمرور السيارات ولا توقفها في محيط الملعب، إلا لأصحاب التذاكر، كما سيمنع دخول الجماهير التي لا تتوفر على تذاكر للملعب.
وحذرت الداخلية، في بلاغها، كل المخالفين والمتجاوزين لهذه التعليمات بعقوبات ثقيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار أمني في تونس قبل نهائي العصبة.. وزارة الداخلية تصدر بلاغا رسميا وتحذر من “التجاوزات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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