الإعلامية المغربية هند بومشر تعتمر في العشر الأواخر من رمضان-صورة

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اختارت الإعلامية المغربية، هند بومشمر، أداء العمرة، تزامنا مع الأواخر العشر من رمضان.
وشاركت هند، اليوم الخميس، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورتها أمام الكعبة، التي سبق وأن شاركت في تطريزها. في عمرة قضتها نهاية السنة المنصرمة.
وتواضب بومشمر أثناء تواجدها في العمرة، على نشر صور من المكان، مرفوقة بأدعية دينية، تتمنى من خلالها الرحمة والمغفرة والتواب.
وتزور هند من حين لأخر بيت الله الحرام، بحكم استقرارها بالإمارات، وسهولة السفر إلى السعودية، وقد شاركت في تطريز كسوة الكعبة في آخر مرة، مشيرة أنها تغير كل عام في 9 ذي الحجة من السنة الهجرية.
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