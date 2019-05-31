نهائي عصبة الأبطال .. الوداد يجري آخر حصة تدريبية بـ”رادس” – صور

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أجرى فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، آخر حصة تدريبية، لمباراة الغد، أمام الترجي التونسي، في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك على أرضية ملعب “رادس” في العاصمة تونس.
ويهدف الفريق المغربي، من خلال هذه الحصة، التي دامت ساعة من الزمن، إلى التعرف على أرضية الملعب، والاستئناس بأجواء الملعب، قبل مباراة الغد، كما تسمح بذلك قوانين “الكاف”.
ويسعى أبناء التونسي فوزي البنزرتي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، في مبارا الغد، والعودة باللقب القارية من قلب تونس.
جدير ذكره، أن مباراة الذهاب في الرباط، كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ما يحتم على الوداد تحقيق التعادل بأكثر من هدف، أو الفوز من أجل حمل اللقب الإفريقي.
إليكم صور التداريب من الموقع الرسمي للوداد:
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