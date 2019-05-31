هام للجماهير الودادية بتونس .. 2500 مقعد و3 حافلات وتسهيلات أخرى لمشاهدة النهائي في “رادس”

أصدر نادي الوداد البيضاوي، لكرة القدم، قبل قليل، بلاغا رسميا، يشرح فيه مجموعة من التدابير التي تم الاتفاق عليها، في الاجتماع التقني الخاص بالمباراة، والذي عقده، اليوم الجمعة، قبل لقاء الغد، الذي سيجمع الفريق الأحمر بالترجي التونسي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بملعب “رادس”.

وأكد النادي الأحمر، في البلاغ ذاته أنه ” خلال الاجتماع التقني الذي ترأسه الكاف، شدّد الناديان المتأهلان لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية على التذكير بالتزامهما لإنجاح هذا الموعد الكروي الكبير، الذي يعتبر أول نهائي للعصبة الأبطال في جميع القارات خلال هذا الموسم، وهو الموعد الذي سيكون الفرصة المثالية لإظهار الصورة الحقيقية لكرة القدم في القارة السوداء للعالم بأسره”.

وشدد النادي، في البلاغ ذاته، أنه ” وبعد التأكد من جميع التدابير التي اتخذتها اللجنة قصد ضمان استقبال جيد لمشجعي الوداد الرياضي، يدعو النادي كافة المشجعين للتحلي بالروح الرياضية والتعاون، ويخبر أنه: