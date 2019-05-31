أصدر نادي الوداد البيضاوي، لكرة القدم، قبل قليل، بلاغا رسميا، يشرح فيه مجموعة من التدابير التي تم الاتفاق عليها، في الاجتماع التقني الخاص بالمباراة، والذي عقده، اليوم الجمعة، قبل لقاء الغد، الذي سيجمع الفريق الأحمر بالترجي التونسي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بملعب “رادس”.
وأكد النادي الأحمر، في البلاغ ذاته أنه ” خلال الاجتماع التقني الذي ترأسه الكاف، شدّد الناديان المتأهلان لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية على التذكير بالتزامهما لإنجاح هذا الموعد الكروي الكبير، الذي يعتبر أول نهائي للعصبة الأبطال في جميع القارات خلال هذا الموسم، وهو الموعد الذي سيكون الفرصة المثالية لإظهار الصورة الحقيقية لكرة القدم في القارة السوداء للعالم بأسره”.
وشدد النادي، في البلاغ ذاته، أنه ” وبعد التأكد من جميع التدابير التي اتخذتها اللجنة قصد ضمان استقبال جيد لمشجعي الوداد الرياضي، يدعو النادي كافة المشجعين للتحلي بالروح الرياضية والتعاون، ويخبر أنه:
– تم تخصيص مدرج يتسع ل2500 مقعد على يسار المنصة بالطابق الثاني لمشجعي الوداد الرياضي.
– يمكن لمشجعي الوداد الرياضي الولوج إلى الملعب عبر البوابة رقم 3 المخصصة لهم وذلك بعد تقديم جواز السفر المغربي إضافة إلى تذكرة اللقاء.
– تم تخصيص 3 حافلات لنقل المشجعين ستكون مرفوقة بعناصر قوات حفظ الأمن.
– تم الرفع من مسافة السلامة حول جماهير الوداد الرياضي بطريقة تجعلهم في مأمن من المقذوفات.
– وعند نهاية هذا الاجتماع التقني، وطبقا للاتفاق المبرم في الرباط، وهو ما يشكل سابقة في تاريخ الكاف، تم تسليم 1600 تذكرة لفريق الوداد الرياضي، وذلك تطبيقا لمبدأ التبادل الذي تم الاتفاق عليه في لقاء الذهاب بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر هام للجماهير الودادية بتونس .. 2500 مقعد و3 حافلات وتسهيلات أخرى لمشاهدة النهائي في “رادس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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