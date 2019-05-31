انت الان تتابع تفاصيل خبر بلومبيرغ: تركيا تعتزم نشر منظومة "إس-400" على سواحلها الجنوبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 31 مايو 2019 12:51 صباحاً - كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن تركيا تدرس إمكانية نشر منظومات الصواريخ من طراز "إس-400" الدفاعية، التي ينتظر أن تنقل إليها خلال أسابيع معدودة من روسيا، على سواحل شرق المتوسط وسط التوتر في المنطقة بسبب حقول الغاز والنفط.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على سير مناقشات السلطات التركية لهذا الموضوع، اليوم الخميس، أن أنقرة تريد نشر منظومات الدفاع الجوي في سواحل تركيا الجنوبية قرب الأماكن التي ترافق فيها قواتها البحرية السفن التي تعمل في استكشاف حقول الطاقة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها نظراً لـ"حساسية القضية"، أن منظومات "إس-400" بعيدة المدى توسع بشكل كبير قدرات تركيا العسكرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تخوض خلافاً حاداً مع عضو الاتحاد الأوروبي قبرص بسبب التنقيب عن الغاز.

وقالت المصادر: إن "نشر هذه المنظومات في الجنوب التركي سيكون، حال إقرار هذا الإجراء، رسالة قوية إلى خصوم تركيا وحلفائها بشأن حزمها في حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية".

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في 22 مايو الجاري، إرسال طاقم عسكري تركي إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام المنظومة الدفاعية.

وقال وزير الدفاع، خلوصي أكار، إن تركيا عُرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وإن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من التهديدات.

وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتنتقد واشنطن اتفاق أنقرة مع موسكو على شراء منظومة "إس 400"؛ بزعم أنها تشكل خطراً على مقاتلات "إف 35" الأمريكية، وأنظمة الناتو الأخرى.