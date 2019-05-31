انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة

بدأ زعماء الدول العربية، مساء الخميس، فعاليات القمة العربية الطارئة بمكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتناقش القمة العربية الطارئة الـ14 عددا من الملفات، أبرزها القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وتأتي القمة العربية عقب القمة الخليجية الطارئة، التي أدانت التدخلات الإيرانية في المنطقة وتهديدها الملاحة الدولية ودول الجوار.

حيث أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته في القمة الخليجية الطارئة، أن التهديدات سوف تواجه عن طريق التعاون بمنتهى الحزم والعزم.

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وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتطوير برامجه النووية والصاروخية، وتهديده حرية الملاحة العالمية بما يهددُ إمدادات النفط للعالم، يُعد تحدياً سافراً لمواثيق ومبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال كلمته، أن دعوة قمة اليوم ووجود خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على وحدة الصف الخليجي في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المجلس.



ومن المقرر أن تشهد مكة، الجمعة، القمة الإسلامية العادية الـ14، والتي تهدف إلى بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.

ويترقب العالم نتائج القمم الثلاث، وسط توقعات أن تضع خارطة طريق تسهم في تعزيز التضامن العربي والإسلامي ودعم الأمن والاستقرار، وتجنيب المنطقة عواقب السياسات التخريبية والتدخلات في شؤون دول المنطقة التي تنتهجها بعض الدول وعلى رأسها إيران.