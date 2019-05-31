السبسي في القمة العربية الطارئة: استهداف السفن وإطلاق الصواريخ الباليستية تهديد صريح لأمن المنطقة

أشاد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعوة إلي قمة عربية طارئة، مؤكدا أنها تعكس اهتمام السعودية بالقضايا العربية ودورها الرائد في خدمتها.



وأكد الرئيس التونسي، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة الـ14، مساء الخميس، أن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما مشتركا للتحديات وأشكال التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي.

وأضاف السبسي، أن تونس تجدد إدانتها لاستهداف السفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يمثل تهديدا صريحا لأمن الملاحة الإقليمية.

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وتابع الرئيس التونسي، خلال كلمته قائلًا: "لا شيء يبرر التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة وتقويض الأمن الداخلي فيها"، مشددا على أن الأمن القومي الجماعي لا يتجزأ، ومؤكدا على حرص تونس على أمن كل البلدان الخليجية والعربية.





كما جدد السبسي دعوته للأطراف الدولية من أجل التصدي للإرهاب وإزالة أسباب التوتر في المنطقة.

وتناقش القمة العربية الطارئة الـ14 عددا من الملفات، أبرزها القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وتأتي القمة العربية عقب القمة الخليجية الطارئة، التي أدانت التدخلات الإيرانية في المنطقة وتهديدها الملاحة الدولية ودول الجوار.