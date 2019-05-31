"العسكري السوداني": منحازون للشعب.. ونرصد حملة تستهدف قوات الدعم السريع

أكد اللواء عثمان محمد حامد مدير العمليات بقوات الدعم السريع، رصد حملة منظمة تستهدف قوات الدعم السريع، وجاري العمل حاليا مع القوات النظامية لاتخاذ التدابير القانونية لمنع هذه التصرفات والانتهاكات.

وقال اللواء عثمان محمد حامد في تصريحات صحفية، الخميس: إن" المنظومة الأمنية تنحاز لخيار الشعب السوداني، وتدعم توجهاته نحو الاستقرار".

وتابع، "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحملة التي تستهدف قوات الدعم السريع، لافتا إلى أنه "تم اليوم الاعتداء على مركبة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها".

وهناك حالة من الشد والجذب تسود العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، لدرجة أدت إلى تباعد المواقف حول تشكيل السلطة الانتقالية.

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ووصلت حالة التصعيد إلى تنفيذ الإضراب السياسي العام، يومي الثلاثاء والأربعاء، من جانب قوى الحرية والتغيير، فيما لوح المجلس العسكري الانتقالي بإجراء انتخابات مبكرة، كوسيلة للضغط على المكونات المدنية لقبول طرحه التفاوضي، وفق ما يراه مراقبون.





ورغم تصعيد المواقف والمواجهات الكلامية إلا أن الطرفين بدا عليهما نوعا من الحرص على بقاء نافذة الحوار مفتوحة، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا، وذلك من واقع التصريحات المشتركة لقادة الجانبين.

وجاء التصعيد -الذي كان عنواناً بارزاً للمشهد السوداني طوال الأسبوع المنصرم- نتيجة تباعد رؤى الطرفين بشأن تشكيل مجلس السيادة المقترح كـ"رأس دولة" لإدارة فترة انتقالية، تم الاتفاق على أن تكون مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.

ويتركز الخلاف في نسبة التمثيل، ورئاسة مجلس السيادة؛ حيث يتمسك المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بأن تكون له أغلبية الأعضاء ورئاسة المجلس المقترح، وهو ما أدى لجمود في التفاوض والتصعيد من الطرفين.