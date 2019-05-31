القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الملك سلمان في القمة العربية الطارئة: إيران تتجاوز القوانين الدولية وتتدخل في شؤوننا الداخلية

الملك سلمان في القمة العربية الطارئة: نجتمع اليوم لبحث تحديات استثنائية للأمن العربي والإقليمي



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