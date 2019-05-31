- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الان تتابع مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن عدد 898 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التوزيع 5547 فرداً باجمالي 48 طناً وذلك ضمن المحطة الخامسة عشر من محطات توزيع السلال الرمضانية في الأردن خلال الشهر الفضيل.
وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للاسر السورية للتخفيف عليهم من معاناة الظروف القاسية التي يمرون بها وهو ما يعكس ويترجم الروىء الخيرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الاغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 48 طنا من السلال الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.