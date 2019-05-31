شاهد.. ساطع الحاج يحرض على الجيش السوداني عبر شاشة الجزيرة

تداول رواد التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مصور، لرئيس الحزب الناصري السوداني "ساطع الحاج"، وذلك في إحدي ندواته التي نظمها مركز الجزيرة الإعلامي.
وتناول " الحاج" خلال كلمته، الحديث عن المجلس العسكري السوداني، مدعيًا عدم التوافق بينه وبين تحالف قوي التغيير،محاولًا بث فكرة رغبة المجلس العسكري في الإستحواذ على منصب الرئيس في السودان، وذلك على الرغم من نفي المجلس العسكري وقيادته سعيهم لقيادة البلاد.
وقال "الحاج"، إن الشعب السوداني لا يريد تواجد المجلس العسكري في الرئاسة مرة أخري، داعيًا المجتمع الدولي إلي الضغط على المجلس الغسكري السوداني لتسليم السلطة للشعب.
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