شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتخابات إسرائيل.. مؤتمر المنامة في موعده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلنت الخارجية الأمريكية أمس (الخميس)، أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في يونيو في البحرين حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام في الشرق الأوسط لا يزال قائماً رغم أن إسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أوتاغوس «ليس هناك أي تغيير في موعد المؤتمر يومي 25 و26 يونيو في المنامة». وأضاف مسؤول أمريكي آخر، مشترطاً عدم كشف هويته، أن مجموعة من العناصر السياسية للخطة سيتم إعلانها «عندما يكون الوقت مناسبا».

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ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره، منذ أشهر لكشف النقاب عن خطة السلام، لكنه قال إنه كان ينتظر إلى ما بعد انتخابات إسرائيل في أبريل وكذلك انتهاء شهر رمضان. ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطاً من أجل إقامة دولة فلسطينية.

غير أن إسرائيل أعلنت أمس عن انتخابات جديدة في 17 سبتمبر بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعة المؤتمر، إذ إنها لا تعتبر الوسيط الأمريكي نزيهاً بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.