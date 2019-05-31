شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال.. حلب تحترق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (معرة النعمان)

قتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال أمس (الخميس) في غارات لنظام الأسد على إدلب شمال شرق البلاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن 7 مدنيين قتلوا بغارات لقوات النظام، بينهم خمسة في معرة النعمان، أربعة منهم أطفال. لكن المرصد لفت إلى أن حدة القصف الجوي تراجعت أمس «مقارنة باليومين السابقين».

وأضاف أن الطيران الروسي نفذ بدوره غارات في مناطق أخرى تابعة لمحافظة إدلب، ولم يسجل سقوط ضحايا.

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واستهدفت غارات النظام بشكل خاص حياً سكنياً في معرة النعمان، ما أدى إلى سقوط مبنى على سكانه. وأكد أن غالبية السكان لم يكونوا قد استيقظوا حين وقعت الغارات صباحاً.

وأخرج مسعفون مراهقاً مدمى الوجه من تحت الأنقاض، قتل على فراشه إثر تداعي المبنى. وإلى جانبه، كان أخوه عالقاً تحت الركام ولا يزال حياً.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (أحد فروع القاعدة سابقاً) على جزء كبير من المحافظة ومناطق مجاورة في أرياف محافظات حماه وحلب واللاذقية.

ورغم دعوات واشنطن والأمم المتحدة إلى وقف التصعيد، يواصل النظام وحليفه الروسي غاراتهما اليومية على مناطق يسيطر عليها جهاديون. وقتل أكثر من 80 شخصاً منذ الأحد، بحسب المرصد.