شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أمريكية روسية إسرائيلية نهاية يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قمة ثلاثية (أمريكية روسية إسرائيلية) ستعقد نهاية الشهر القادم في إسرائيل. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قمة ثلاثية (أمريكية روسية إسرائيلية) ستعقد نهاية الشهر القادم في إسرائيل. وأفادت مصادر مطلعة، بأن مستشار الرئيس الأمريكي جيرالد كوشنر، سلم نتنياهو خارطة أمريكية معدلة لإسرائيل، لأول مرة منذ عام 1967، موقعة من الرئيس ترمب، تشمل الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.



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