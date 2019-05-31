شكرا لقرائتكم الملك سلمان: النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إن النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية.

وانطلقت، ليل الخميس، القمة العربية الطارئة التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة.

وبدأت فعاليات القمة العربية الطارئة بكلمة للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، حيث أكد على أن الدعوة السعودية تعكس اهتمام المملكة بمصالح العرب. وشكر السبسي الملك سلمان على مبادرته لعقد القمة العربية الطارئة.

وقال الرئيس التونسي "ينبغي أن نتمسك بقيم التآزر ومواصلة جهودنا لمواجهة التحديات مشيرا إلى أن استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات يهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية.

وجدد السبسي استهداف مدن السعودية بالصواريخ الباليستية كما أكد على أنه لا يمكن تبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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القمة العربية، دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، وسبل التصدي لممارسات طهران وتدخلاتها في المنطقة.

قضايا عدة مطروحة على طاولة القمة العربية التي سبقتها قمة خليجية، في وقت سابق الخميس، وتتبعها قمة إسلامية غداً الجمعة تحت عنوان "قمة مكة يداً بيد نحو المستقبل".

وتبحث القمة العربية التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج بعد الهجمات على 4 سفن وناقلات نفط في المياه الإماراتية، والهجمات التي تعرضت لها السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.

كما تركز القمة العربية الطارئة على مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا والأزمات العربية الراهنة.