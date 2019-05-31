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الرئيس السيسي يستمع إلى شرح عن الاعتداءات على الأراضي السعودية

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اليوم الجديد 

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركي المالكي، المتحدث بِاسم قوات التحالف العربي، عن الاعتداءات على الأراضي .

وشاهد الرئيس بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي السعودي مؤخرًا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية.

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