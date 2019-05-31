أبو الحسن: نعم لقضاء نزيه وفعال ومتحرر

قال عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏نعم لقضاء نزيه وفعال ومتحرر ، وهذا يتطلب رفع الهيمنة السياسية وتعزيز وضع ​القضاة​ والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم وإعطاء كل الدعم لهم بعيداً عن الحسابات المالية الرقمية ، هكذا تفعل الدول المتحضرة ، نؤكد على مطالبهم كي يبقى لنا دولة وقضاء وقضاة".

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