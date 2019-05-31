صادق النابلسي: لافراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من تداعياتها

اعتبر الشيخ ​صادق النابلسي​ خلال زيارته رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ أن بعض الأنظمة العربية التي تمشي في قطار ​صفقة القرن​، تتجه لتصفية ​القضية الفلسطينية​ ، وكل ما يُنقل عنها من شعارات ليس إلا باب من التضليل والأكاذيب. فدعم القضية الفلسطينية معروفة طرقه وأولها توفير أسباب الصمود للشعب الفلسطيني ورفد المقاومة بالسلاح الذي تحتاجه لتحرير الأرض.

وأضاف "هناك عمل يجري حالياَ وبنحو قوي لتوطين الفلسطينين والغاء ​حق العودة​ بشطب القرار 194 وإلغاء وكالة الأنروا ما يحتم مضاعفة الجهد لإفشال هذه المخططات عبر تسخين الداخل الفلسطيني والضغط أمنياً على الكيان الإسرائيلي وجعل كل الشعوب العربية والإسلامية في حالة استنفار لافراغ صفقة القرن بكل مفاعيلها من أبعادها.