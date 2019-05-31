أحمد الحريري: الحكم بقضية زياد عيتاني مسيّس بإدارة قضائية إنتقامية وكيدية

شدّد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" ​أحمد الحريري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحكم الصادر عن ​المحكمة العسكرية​ في قضية الفنان ​زياد عيتاني​، حكم مسيّس بإدارة قضائيّة إنتقاميّة وكيديّة. حكم أعرج بتوقيع قاضٍ يصفّي حساباته الشخصيّة من حساب العدالة".

وكانت قد قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وبالأكثرية، بإبطال التعقبات بحقّ المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل بفبركة ملف عيتاني، لعدم توافر عناصر الجرم بحقّها، لكنّ المحكمة أدانتها بجرم كتم معلومات وحبسها لمدّة شهرين وتغريمها مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية.

وجرّمت المحكمة المقرصن ايلي غبش بالإجماع، بجرم فبركة ملف عيتاني، وأنزلت عقوبة الأشغال الشاقة بّه مدّة ثلاث سنوات، وتخفيض العقوبة إلى السجن سنة واحدة.