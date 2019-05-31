الحريري التقى الرئيس العراقي على هامش قمم مكة

التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الرئيس العراقي برهم صالح على هامش قمم مكة وجرى تبادل وجهات النظر حول الاوضاع في المنطقة العربية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد دعا قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

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