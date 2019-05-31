المجلس الانتقالي: هناك حملة ضد قوات الدعم السريع من قبل بعض الثوار

أكّد المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن "هناك حملة ضد قوات الدعم السريع من قبل بعض الثوار"، مشيرًا إلى أن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".

وأوضح المجلس العسكري، خلال مؤتمر صحفي، أنه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة التظاهر بميدان الاعتصام"، لافتًا إلى أنه "تم اليوم الاعتداء على مركبة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها".