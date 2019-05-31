وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا التقيا رئيس أوكرانيا: نرغب بإعطاء زخم جديد للتسوية الأوكرانية

لفت بيان فرنسي- ألماني مشترك، صدر في أعقاب لقاء وزيري خارجية البلدين جان إيف لودريان وهايكو ماس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، إلى أنّ "​فرنسا​ و​ألمانيا​ لا تزالان عازمتين على تسوية النزاع شرقي أوكرانيا واستعادة وحدة أراضيها".

وذكر أنّ "الوزيرين أبلغا زيلينسكي بأنّ باريس وبرلين ترغبان في إعطاء زخم جديد للمفاوضات حول التسوية الأوكرانية"، موضحًا أنّ "فرنسا وألمانيا تعتزمان إجراء مباحثات في وقت قريب لبحث شروط عقد اجتماع جديد على مستوى القمة في إطار "رباعية نورماندي"، الّتي تضمّ كًّلا من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.