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مسيرات حاشدة في البرازيل احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

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نظم مواطنون في ​البرازيل​ مسيرات حاشدة احتجاجا على قرار ​الحكومة​ خفض الميزانية المخصصة للتعليم .

وذكرت شبكة "​فوكس نيوز​" الإخبارية الأميركية أن المسيرات انطلقت في عدة مدن برازيلية بمشاركة أعداد من المدرسين و​الطلاب​ الذين رددوا الهتافات المناهضة لهذا القرار.

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين ب​الجامعات​ البرازيلية حذروا من تأثير هذا الخفض على المنح الدراسية والعملية التعليمية وصيانة المرافق فى المؤسسات التعليمية المختلفة.

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