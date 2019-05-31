مسيرات حاشدة في البرازيل احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

نظم مواطنون في ​البرازيل​ مسيرات حاشدة احتجاجا على قرار ​الحكومة​ خفض الميزانية المخصصة للتعليم .

وذكرت شبكة "​فوكس نيوز​" الإخبارية الأميركية أن المسيرات انطلقت في عدة مدن برازيلية بمشاركة أعداد من المدرسين و​الطلاب​ الذين رددوا الهتافات المناهضة لهذا القرار.

وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين ب​الجامعات​ البرازيلية حذروا من تأثير هذا الخفض على المنح الدراسية والعملية التعليمية وصيانة المرافق فى المؤسسات التعليمية المختلفة.