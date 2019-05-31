مسيرات حاشدة في البرازيل احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

نظم مواطنون في البرازيل مسيرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة خفض الميزانية المخصصة للتعليم .
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن المسيرات انطلقت في عدة مدن برازيلية بمشاركة أعداد من المدرسين والطلاب الذين رددوا الهتافات المناهضة لهذا القرار.
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين بالجامعات البرازيلية حذروا من تأثير هذا الخفض على المنح الدراسية والعملية التعليمية وصيانة المرافق فى المؤسسات التعليمية المختلفة.
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