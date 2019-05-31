وفاة لبناني في الهرمل اثر اصابته بطلقات نارية

أفادت ملومات ​صحفية​ بأن اللبناني (و.ح.ح) توفي متأثرا بجراحه، بعد ساعة من نقله الى ​مستشفى العاصي​ مصابا بثلاث طلقات نارية تسببت له بنزيف حاد. ولا تزال ظروف مقتله مجهولة وتعمل ​القوى الأمنية​ على التحقيق بالحادث.

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