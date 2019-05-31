عاجل| ترامب: إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن إيران باتت دولة ضعيفة وتسعى لعقد صفقة معنا، حسبما أفادت "العربية الحدث".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرضت سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها أمس، قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.

واجتمع البرلمان الإيراني، اليوم، لمناقشة حادث استهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات قبالة سواحلها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء استهداف السفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات داخل الخليج العربي.