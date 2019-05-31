شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير المنظومة.. برلمانى يطالب بسرعة إقرار قانون الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الصافى مركز البحوث الزراعية، باستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية غير شرهة للمياه وفى نفس الوقت تعطى انتاجية أعلى وذلك فى ظل محدودية الموارد المائية.

وأشار الصافى، أن محدودية الموارد تتطلب العمل فى كافة الاتجاهات من أجل تحقيق أقصى استفادة، لافتا إلى أن استنباط سلالات جديدة غير شرهة للمياه بالإضافة لتطوير منظومة الرى من أهم المحاور التى من خلالها سيكون هناك حسن استخدام للموارد المائية.

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وطالب عضو مجلس النواب، سرعة إقرار قانون الموارد المائية والرى الجديد، مؤكدا أنه يهدف لحسن استغلال الموارد المائية ويعزز من أوجه الاستفادة منها بالإضافة لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، وتضمن ايضا عقوبات صارمة لكل من يتعدى على مجرى مائى للقضاء على ظاهرة التعديات على القنوات المائية.