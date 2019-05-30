أمن تونس يوقف متهمين بالاعتداء على جماهير الوداد والسفارة المغربية تدخل على الخط – صورة

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على إثنين من المتهمين بالاعتداء على مجموعة من مناصري فريق الوداد البيضاوي، في أحد فنادق العاصمة تونس، والذين يتواجدون هناك، من أجل متابعة لقاء إياب النهائي، الذي سيجمع بين الترجي والوداد البيضاوي، يوم غد الجمعة بملعب “رادس”.

وحسب مصادر إعلامية، من تونس، فإن رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين، من خلال نقل مباشر “لايف” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالإضافة إلى تسجيل أحد الكاميرات المتبثة على الفندق.

وأكدت المصادر ذاتها، أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، ربط اتصالاته بالسفارة المغربية في تونس، من أجل الدخول على الخط، وتأمين الجماهير الودادية المتواجدة هناك، واتخاد الإجراءات اللازمة بعد هذا الاعتداء.

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كما تم توقيف أحد العاملين في الفندق المعلوم، بسبب اتهامه بتسهيل مهمة المعتدين، وإرشادهم بمكان تواجد المجموعة الودادية.

جدير ذكره، أن عدد من التونسيين، الذين يبدون من المتعصبين للترجي التونسي، قاموا بالاعتداء على مجموعة من المنصارين الوداديين باستعمال السلاح الأبيض، ليصيبوا إصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها للمستشفى، كما تم سلبهم ممتلكاتهم الخاصة وجواز سفرهم.