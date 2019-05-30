فيديو: يونس الميموني
خلفت حادثة السير التي وقعت اليوم الخميس، في منطقة ملوسة بطنجة، إصابة 23 شخصا، 4 منها في حالة خطيرة.
وكشف هشام مرتضى رئيس قسم المستعجلات ل”اليوم 24″، أن المستشفى الجهوي محمد الخامس، شهد حالة استنفار، حيث تم استقبال الضحايا من طرف الطاقم الطبي واخضاعهم للإسعافات الضرورية.
وقال أحد الضحايا في حديثه مع الموقع، إن السائق حاول الهروب من الدرك الملكي، غير أن السرعة المفرطة للحافلة أدت إلى انقلابها.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار في طنجة.. “خطاف” حاول الهروب من الأمن وخلف 23 مصابا-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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