قبل بث الحلقة النهائية.. تعرف على الفنان صاحب لقب “ماستر شاف سليبرتي”

تمكنت الفنانة نورة الصقلي، من انتزاع لقب برنامج ماستر شاف سليبرتي، في نسخته لرمضان الحالي، بعدما تفوقت على باقي الفنانين المشاركين.

وعلم “اليوم 24” من مصادره الخاصة، أن نورة الصقلي هي من تفوقت في المسابقة التي تختبر الفنانين في مجال الطبخ، وتعرض حلقتها النهائية ليلة اليوم الخميس.

وقد انتهى الفنانون المشاركون من تصوير جميع حلقات برنامج “ماستر شاف سليبرتي”، في أبريل الماضي، بمنتج مازاغان بالجديدة، قبل انطلاق البث مع رمضان الحالي.

هذا، وقد زاد عدد الفنانين المشاركين في النسخة الحالية من البرنامج مقارنة مع باقي المواسم، وهم الرابور دون بيغ، وعضو مجموعة “أش كاين” عثمان، والكوميدي رشيد رفيق، والمغنيان إيهاب أمير، وأمينوكس، والكوميدية قمر السعداوي، المعروفة بلقب حماقة، والممثلون فاتي جمالي، وأنس الباز، ونورا الصقلي.