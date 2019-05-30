8 آلاف طالب يحتجون في الرباط ويؤكدون: لا نتمنى سنة بيضاء لكن لا تنازل -فيديو

عبر الطلبة المنتمون لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الخميس، عن إصرارهم في التصعيد ضد وزارتي الصحة والتعليم، حتى تنفيذ كافة البنوند التي تضمنها ملفهم المطلبي.

وجاء ذلك في مسيرة حاشدة تجاوز عدد المشاركين بها 8 آلاف طالب، انطلقت بوقفة زوال اليوم من أمام مقر وزارة الصحة وصولا إلى مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط.

وأكد محمد المربح، القيادي بتنسيقية الطلبة الأطباء، في تصريح لليوم 24، أنهم عازمون على الإستمرار في مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الإستشفائية، والتي بلغت أسبوعها الحادي عشرعلى التوالي، فيما دخل طلبة السنة السابعة في مقاطعة الإمتحانات السريرية ابتداءا بكليتي البيضاء ووجدة، في أفق مقاطعة جميع الإمتحانات الختامية.

من جهتها أكدت الطالبة كوثر الفكاك، أن زملاءها واعون ومتمسكون بملفهم المطلبي، نافية صحة ما ورد في تصريحات وزير التعليم سعيد أمزاي خلال ندوة أمس التي شارك بها رفقة وزير الصحة، مؤكدة أن الجموع العامة للطلبة أخبرت بنتائج الحوار مع الوزارة وعبرت بنسب ساحقة عن رفضها لها.

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وكان كل من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة قد عقدا في وقت سابق ندوة صحافية، قال فيها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن الحكومة لديها عرض جديد، لكن ليس هناك مخاطب.

وعبر أمزازي عن استغرابه لعدم تبليغ ممثلي طلبة الطب، مقترحات الحكومة إلى الجموع العامة التي ينظمونها، وقال “نستغرب لأن الاتفاق الذي حصل، لم يتم تقديمه للجموع العامة”. وتحدث الوزير عن استجابة الحكومة لأكثر من 90 بالمائة من المطالب المشروعة وبقيت نقطتين فقط.

وشدد على أن النقطتين الخلافيتين، تتطلبان النقاش والتعميق، ومفعولهما سيبدأ بعد سنتين، “وبالتالي يجب أن نجتاز الامتحانات ثم نعود”.