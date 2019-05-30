حدث في رمضان.. فرنسا تستضيف “اليورو” والبرتغال تحرمها من اللقب – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

في العاشر من شهر يونيو من سنة 2016، والذي كان يوافق الرابع من شهر رمضان الكريم، توجهت أعين العالم، خاصة عشاق كرة القدم، صوب العاصمة الفرنسية، باريس، من أجل متابعة، حفل افتتاح منافسات كأس اروبا للأمم، وكذا المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعت بين منتخب فرنسا المستضيف ورومانيا.

هذه البطولة، كانت قد انطلقت وسط أجواء وظروف خاصة، فقط كانت العديد من التقارير الإعلامية في فرنسا، تؤكد تخوف الفرنسيين من “الأعمال الإرهابية”، وهو الأمر الذي رفع من حدة ودرجة التأهب الأمني في المباراة وطيلة البطولة، كما أن وجود اضطرابات في حركة القطارات حينها، دفع المنظمين لمطالبة الجماهير للحضور مبكرا لملعب “سان دوني” في العاصمة.

ملعب “سان دوني”، الملعب الرئيسي في فرنسا، شهد في هذا اليوم، تنظيم حفلا افتتاحيا بسيطا، كان عبارة عن وصلات غنائية، أحياها مجموعة من الفنانين الأروبيين والفرنسيين، كان أشهرهم “دافيد غيتا”.

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أما مباراة الافتتاح، والتي جمعت “الديوك” بمنتخب ألمانيا، فقد حسمها الفرنسيين بصعوبة، بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل للمنتخب الفرنسي كل من أوليفيي جيرو، وباييت، فيما وقع ستانكو، هدف رومانيا الوحيد.

صاحب الأرض والجمهور، بصم على واحدة من أيبرز مشاركاته في “اليورو”، ووصل حتى المباراة النهائية، غير أنه فشل في الفوز باللقب، بعد أن انهزم على يد منتخب البرتغال، بهدف قاتل في الأشواط الإضافية من اللاعب إيدير.