التشيك.. روعة بيوتي الثانية عالميا في مسابقة المؤثرين

لم يحالف الحظ المدونة المغربية، روعة بيوتي، ليلة أمس الأربعاء، للفوز بلقب أفضل مؤثرة في العالم، لكنها احتلت المركز الثاني، في الفئة، التي نافست على لقبها في مسابقة عالمية في دولة التشيك.

ممثلة المغرب في مسابقة “سوسيال غلوبال أووردز”، احتلت بفضل تصويت الجمهور المركز الثاني فئة “التأثير والإلهام”.

وصرحت روعة في حديثها لـ”اليوم 24″، أنها فخورة بإنجازها، بعدما حلت في المرتبة الثانية خلف مدونة من جنوب إفريقيا، تملك عدد متابعين يصل إلى 3.5 مليون.

روعة تمكنت من الوصول إلى النهائي بعد اجتياز التصفيات الأولية، وتأهلت بفضل تصويت الجمهور كواحدة من بين 10 متأهلين، من أصل 140 عن كل فئة.

يذكر أن الجمهور هو من رشح روعة بيوتي للمشاركة في المسابقة في الأصل، وبعد أن تواصلت إدارة المسابقة معها، لم تمانع المشاركة.