التحقيق مع ضابط شرطة في طنجة.. سهل عملية “حريك” أسفل شاحنة!

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس، وذلك للتحقق من شبهة تورط ضابط شرطة ممتاز، يعمل بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل عملية للهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمنطقة ميناء طنجة المتوسط كانت قد أجهضت عملية للهجرة السرية، حيث أوقفت شخصين كانا يحاولان العبور أسفل شاحنة للنقل الدولي، وعند تعميق البحث معهما تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، الذي يجري البحث لتوقيفه، بينما تم الاشتباه في تواطئ موظف الشرطة الموقوف في تسهيل ولوجهما إلى داخل الميناء وبلوغ منطقة الشحن.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة إليه، بينما تتواصل التحريات والأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية، في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وكذا في إطار مساعيها الجدية لتخليق المرفق العام الشرطي.