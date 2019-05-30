أمينوكس: أنا ممثل لكنني أنتظر دورا سينمائيا.. ولهذا السبب توقفت عن إصدار أغاني الألبوم-فيديو

قال الفنان أمين التامري، الملقب بـ “أمينوكس”، إنه يمتلك حس التمثيل منذ طفولته، وينوي دخول هذا الميدان، لكنه يبحث عن دور قوي في بدايته، يفضل أن يكون في مجال السينما.

وتحدث أمينوكس لـ”اليوم24” قائلا: “أنا ممثل أصلا.. أمتلك حس التمثيل والدعابة منذ نعومة أظافري، وحتى أصدقائي الفنانين في تجربة برنامج”ماستر شاف” لمسوا الأمر”.

وعن تجربة “ماستر شاف سيليبريتي” الذي يعرض على القناة الثانية في رمضان الحالي، أشار أمينوكس أنها تجربة إنسانية مميزة، تعرف فيها على الجانب الإنساني للفنانين المشاركين، كما تعلم فيها الطبخ الذي لم تكن له به أي علاقة سابقا.

وأوضح أمينوكس، أن سبب توقيف إصدار أغان من ألبومه، يعود لتعاقده مع شركة الانتاج “صوني ميوزيك”، وهي من تتحكم بتوقيت الإصدار، مبرزا أنه كان منشغلا بتصوير فيديو كليبات جديدة، ويصدر 3 منها بعد شهر رمضان.