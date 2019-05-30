خفض الإنتاج الأميركي ليس كافيًا وأسعار النفط تنخفض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت أسعار النّفط اليوم، الخميس، بنسبة تجاوزت 3% لتصل أدنى مستوياتها خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بفعل انخفاض أصغر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.58 دولار، أو 3.7%، لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل؛ فيما تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 3.8%، لتبلغ عند التسوية 56.59 دولار للبرميل.

وهذا هو أدنى مستوى إغلاق لخام برنت منذ الثاني عشر من آذار/ مارس وأدنى مستوى للخام الأميركي منذ الثامن من الشهر نفسه، إذ يتجه برنت لإنهاء الشهر على هبوط بحوالي 8% والخام الأميركي بنحو 11% وهو ما سيكون أول انخفاض شهري للخامين كليهما في خمسة أشهر.

ومن ناحية أخرى هبطت العلاوة السعرية لبرنت على الخام الأميركي إلى حوالي 10 دولارات للبرميل انخفاضا من أعلى مستوى في أكثر من أربعة أعوام البالغ 11.59 دولار الذي سُجل يوم الأربعاء.

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وقال محللون إن الحرب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين تمثل عامل خطر على أسواق النفط؛ فقال رئيس التحليلات في "إنترفاكس إنريجي" بلندن، أبهيشك كومار، إنّ "تقرير مخزونات النفط زاد من التوقعات النزولية للأسعار في جلسة التداول اليوم... المخاوف بشأن الطلب والتي تنبع من الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من غير المتوقع أن تبقى العامل المحرك الرئيسي الذي يؤثر على أسعار النفط".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم إن مخزونات الخام تراجعت حوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا هبوطا قدره 900 ألف برميل؛ وهذا الانخفاض أقل بكثير من الهبوط البالغ 5.3 مليون برميل الذي أورده معهد البترول الأميركي في وقت متأخر يوم أمس الأربعاء.

وتسبّب انخفاض الأسبوع الماضي في تراجع مخزونات الخام الأميركية من أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2017 الذي كانت وصلت إليه الأسبوع قبل الماضي. لكن المخزونات عند 476.5 مليون برميل تبقى مرتفعة حوالي 5% عن المتوسط في خمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وتلقى أسعار النفط دعمًا هذا العام من تخفيضات في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين رئيسيين آخرين، مقابل تراجعات في الإمدادات من إيران وفنزويلا العضوين في أوبك بسبب عقوبات أميركية، فمنذ أن بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإمدادات في كانون الثاني/ يناير هبطت أسعار النفط حوالي 30%.