انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 قتلى وإصابات إثر انفجارات هزت شارع القدس بكركوك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - قُتل 3 عراقيين وأصيب 16 آخرون، جراء انفجارات قوية هزت شارع القدس في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الخميس، وفق تأكيدات رسمية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في تصريح مقتضب عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، أن الانفجارات سببها زرع 6 عبوات ناسفة في شارع القدس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

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يشار إلى أن الانفجارات حدثت بعد ساعات من مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح؛ جراء هجوم نفذه عناصر تنظيم الدولة على قرويين جنوبي محافظة كركوك العراقية.

وفي 8 أكتوبر 2017، استعادت القوات العراقية بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، الذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.

وبدأت التنظيم مؤخراً زيادة نشاطه في مناطق محافظات ديالى (شرق)، وكركوك، وصلاح الدين (شمال)، حيث نُفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق، في ديسمبر 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش".