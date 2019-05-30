انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يطالب بوتين بوقف إطلاق النار في إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 11:51 مساءً - دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب السورية بأقرب وقت، والتركيز لاحقاً على الحل السياسي مجدداً.

وقالت "وكالة الأناضول" إن أردوغان أكد خلال اتصال بالرئيس فلاديمير بوتين، "ضرورة منع وقوع مزيد من الضحايا جراء هجمات النظام السوري التي تستهدف في غالبيتها المدنيين جنوبي إدلب، وإزالة خطر الهجرة المتزايدة نحو الحدود التركية".

وذكر أن العلاقات الثنائية مع روسيا "تمضي قدماً بأجندة إيجابية، وأنه سيستعرض مع نظيره الروسي نتائج الأعمال المشتركة بين البلدين، وذلك على هامش قمة العشرين التي ستعقد في اليابان، 28 و29 يونيو المقبل".

وتشن قوات النظام، وحلفاؤه الروس، والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

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وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود، ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بين 4 - 5 مايو 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي، في 17 سبتمبر 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق، في 10 أكتوبر 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطراً كبيراً نتيجة مواصلة قوات النظام استهدافها المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.