شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجنوب يقيمون عزاءً على أرواح شهداء معركة الضالع فى النادى اليمني بمصر والان مع التفاصيل
وأقُيم العزاء بمقر نادي الشباب الكائن في ميدان هيئة التدريس متفرع من شارع مصدق الدقي الساعة التاسعة مساء أمس.
ووجه الملتقى الدعوى لكل الجنوبيين الموجودين في مصر للحضور تكريماً وتخليداً لذكري شهداء الوطن .
حضر العزاء لفيف من إبناء الجنوب واسر الشهداء.
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