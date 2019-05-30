الملك سلمان بن عبدالعزيز: إيران تدعم الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن منطقة الخليج استطاعت تجاوز التهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة مساء الخميس، إن التهديدات سوف تواجه عن طريق التعاون بمنتهى الحزم والعزم.

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