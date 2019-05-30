شقيق مرشد إيران يعترف بجرائم النظام ويطالب بالاعتذار للشعب

اعترف هادي خامنئي شقيق مرشد نظام ولاية الفقيه علي خامنئي بالمشكلات التي تواجهها بلاده مثل تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية وفرار مدانين بجرائم من العدالة.

وطالب هادي خامنئي (72 عاما) المحسوب على تيار الإصلاحيين في تصريحات صحفية، بضرورة اعتذار مسؤولي البلاد أمام الشعب الإيراني عن الأخطاء التي ارتكبوها، معتبرا أن الجميع مسؤول عن الأوضاع الحالية.

وقال شقيق خامنئي الأصغر سنا، الذي ينتقد علانية سياسات المرشد الإيراني، إن نظام ولاية الفقيه مسؤول عن أخطاء كبرى وصغرى ارتكبها خاصة فيما يتعلق بإسناد مهام لأشخاص غير لائقين، والتقصير في مواجهة الفساد، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).

واعتبر هادي خامنئي الذي حظرت السلطات نشر صحيفتين كان يديرهما بشكل مؤقت قبل 8 سنوات، أن عمل المؤسسات الرقابية داخل بلاده ضعيف لدرجة كبيرة، وهي السبب المباشر في زيادة أعداد الفاسدين داخل دوائر الأجهزة الحكومية بإيران.

وهاجم شقيق مرشد طهران المؤيد للمعارض الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، من وصفهم بـ "مكممي الأفواه" للبقاء في السلطة، أو من يحاولون تشويه الآخرين إعلاميا بجانب فرضهم رقابة على الحقائق.

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وأشار إلى أن هؤلاء مسؤولون بشكل مباشرة عن نثر بذور الخراب في المجتمع، قبل أن يصف الجرائم والاختلاسات في إيران بأنها "وصمة عار" ألحقت أضرارا جسمية بالاقتصاد المحلي لبلاده.

رياح الغضب الشعبي في إيران لا تزال تعصف بأعمدة نظام طهران الثيوقراطي المستند للعنف المفرط، والقمع ضد معارضيه، في انعكاس واضح لمدى تأزّم الأوضاع الداخلية بهذا البلد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شهدت إيران قرابة 208 حركات احتجاجية في نحو 70 مدينة، اعتراضا على السياسات الوحشية والأداء الفاشل للنظام.





وأظهر تقرير جديد صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الاحتجاجات والإضرابات العمالية استمرت داخل البلاد رغم الإجراءات الأمنية القمعية لعرقلة أنشطة معاقل الانتفاضة التي تقودها منظمة مجاهدي خلق (معارضة).

أما العمال الإيرانيون، فقد تظاهروا على مستوى 17 مدينة ومنطقة تجارية ومدينة صناعية، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر إلى جانب مزايا وظيفية أخرى، وسط تباطؤ في تجديد عقودهم السنوية في ظل ارتفاع وتيرة الفصل التعسفي من العمل.