الزياني: أعمال إيران العدائية تتطلب موقفا حازما

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دعوة قمة اليوم وتواجد خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على وحدة الصف الخليجي في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المجلس.



وأضاف عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال كلمته في القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة مساء الخميس، أن الهجمات الأخيرة وإطلاق الصواريخ البالستية على مكة المكرمة أمر يتطلب اتخاذ موقف حازم.

وأشار إلى ما شهدته المنطقة من تهديدات وأعمال عدائية إرهابية مؤخرا، تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من خلال الأعمال التخريبية للسفن التجارية المدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية ، وإطلاق الصواريخ البالستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة.

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وتابع:" من أجل ذلك كله جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة الطارئة لتدارس الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة والتحديات التي تواجهها، واتخاذ موقف جاد وفاعل يكفل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي تكتسب أهميتها الإستراتيجية من موقعها الجغرافي المهم لحركة التجارة الدولية، ودورها البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم، ونموها الاقتصادي والاستثماري المتواصل، ومكانتها الإقليمية والدولية المتميزة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الطارئة تنعقد في ظل وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذر والاستعداد، ومزيداً من التكاتف والتعاضد، للحفاظ على أمنها واستقرارها، والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها .

ومن المقرر أن يتبع القمة الخليجية القمة العربية الطارئة الـ14، لمناقشة القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وبالتزامن مع القمتين، تشهد مكة، الجمعة، القمة الإسلامية العادية الـ14، والتي تهدف إلى بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.