قمم مكة.. معادلة عسكرية لاستقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ قادة مجلس التعاون الخليجي، مساء الخميس، فعاليات القمة الخليجية الطارئة بمكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتناقش القمة الخليجية عدة ملفات أبرزها الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، والإجرام الحوثي واستهداف الأماكن المقدسة والمنشآت بالمملكة العربية السعودية.
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