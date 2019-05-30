وثيقة مكة.. ترحيب دولي بـ"دستور السلام والتعايش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاءت "وثيقة مكة"، لتحمل بنودها ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان والعيش المشترك والاعتراف بحق الاختلاف. وتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "وثيقة مكة المكرمة" الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي.

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