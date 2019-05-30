دبلوماسي أمريكي: الاتفاقية الأمنية مع الإمارات رسالة قوية لإيران

أكد آدم إيرلي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن اتفاقية الدفاع الأمني بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة تطور مهم، يبعث برسالة واضحة وقوية مفادها أن واشنطن لا تزال ملتزمة بمواجهة العدوان الإيراني.



وقال إيرلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الخميس: إن" الاتفاقية تعود بأمريكا مجدد للريادة في منطقة الشرق الأوسط، وتوضح مرة أخرى أن واشنطن وحدها التي تملك القوة والإرادة السياسية للدفاع عن شركائها في المنطقة".

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وأضاف أن الكثير من المحللين يتحدثون هذه الأيام عن كيف أصبحت روسيا والصين وتركيا وبريطانيا وفرنسا لاعبين أكثر أهمية في الأمن الإقليمي، لكن الاتفاقية تبعث برسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية أمن حلفائها في الخليج.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع العام الجاري، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، وتعطي مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن "الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج".

وكان البيت الأبيض أعلن عن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه: إن "اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ستزيد من التنسيق العسكري بين البلدين وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي؛ لدعم جهود الحفاظ على الأمن في منطقة الخليج".