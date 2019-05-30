الملك سلمان: سنواجه التهديدات عن طريق التعاون بمنتهى "الحزم والعزم"

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن منطقة الخليج استطاعت تجاوز التهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة مساء الخميس، إن التهديدات سوف تواجه عن طريق التعاون بمنتهى الحزم والعزم.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتطويرِ برامجه النووية والصاروخية، وتهديده لحرية الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم، يُعد تحدياً سافراً لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن المملكةَ حريصة على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب، وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني.

كما أكد الملك سلمان أن يد المملكة ستظل دائما ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُّ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة.

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وأشار الملك سلمان، خلال كلمته، إلى العمل التخريبي الذي طال 4 ناقلات قرب المياه الإقليمية للإمارات ومحطتي النفط في المملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية العمل بشكل جاد للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي.

كما طالب الملك سلمان بأهمية قيام المجتمع الدولي بدوره، واستخدم كافة الوسائل لوقف تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول ورعاية الأنشطة الإرهابية.

وبدأ قادة مجلس التعاون الخليجي، مساء الخميس، فعاليات القمة الخليجية الطارئة بمكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وتناقش القمة الخليجية عدة ملفات أبرزها الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، والإجرام الحوثي واستهداف الأماكن المقدسة والمنشآت بالمملكة العربية السعودية.







ويتبع القمة الخليجية القمة العربية الطارئة الـ14، لمناقشة القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وإيجاد موقف عربي موحد لدعم الاستقرار في المنطقة ومواجهة الإرهاب.