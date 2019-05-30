قرقاش يشيد بالجهد السياسي للرياض والإنضباط الذي تمارسه الإمارات

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بالجهد السياسي المنظم للرياض والإنضباط الذي تمارسه الإمارات .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "من منطلق أن الحكمة ضرورية في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة لا يسعني إلا أن أنوه بالجهد السياسي المنظم للرياض والإنضباط الذي تمارسه الإمارات" .

وأضاف "هي المقاربة والتوجه الأكثر نضجا بدلا من إطلاق التصريحات المكثرة والتي تقول الشيء ونقيضه".

وجاءت تغريدة قرقاش على خلفية القمم الثلاث التي تستضيفها الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية لمناقشة التوتر الذي تشهده المنطقة .